الإمارات تطلِق حملة "سقيا ماء" في حضرموت

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة "سقيا ماء" في مناطق نائية بحضرموت.

وتستهدف البادرة المُقدَّمة من مؤسسة "سقيا الإمارات"، توزيع عبوات المياه على أهالي المناطق الريفية والبعيدة في حضر موت، عبر ناقلات مخصّصة لهذا الغرض تقطع مسافات طويلة وطرقاً جبليةً وعرة، لمساعدة السكان الذين يعانون من الجفاف وشحّ المياه.

وقال حميد راشد الشامسي، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت: "إن حملة (سقيا ماء) تندرج ضمن سلسلة المشاريع الإنسانية والخدمية التي تنفّذها دولة الإمارات، بناءً على توجيهات ومبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وترسيخاً لقيم عام التسامح".

وأفاد الشامسي بأن الحملة تستهدف توفير الماء الصالح للشرب، والمساهمة في دعم استقرار الأسر اليمنية وتخفيف معاناتها، مشيراً إلى توزيع 20 ألف عبوة مياه بمناطق نائية وريفية في محافظة شبوة، ليبلغ إجمالي ما سيتم توزيعه 40 ألف عبوة في المحافظتيْن.

من جهتهم، أبدى المستفيدون من المبادرة امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، لوقوفها إلى جانبهم وقت الشدّة، خصوصاً مع معاناتهم نتيجة الجفاف وقلة الأمطار.