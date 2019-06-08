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عــــــــاجل .. جيش ضخم قادم من عمران يفاجى المليشيات وعبد الملك الحوثي يعلن حالة الاستفار بالعاصمة صنعاء .. (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - هاجمت يوم أمس العاصمة صنعاء اسرابا كبيرة من الجراد قادمة من عمران الجهة الشمالية للعاصمة صنعاء.

هذا وقد ذكر شهود عيان من العاصمة صنعاء عن دخول اعداد كبيرة من الجراد كانت قادمة من الجهة الشمالية وقد غطت سماء صنعاء بالكامل.

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وذكر مزارعون بالعاصمة صنعاء ان حقولهم ومزارعهم قد تضررت جراء هذا الجيش الكبير الذي اكل الاخضر واليابس بمزارعهم

وقد قام بعض السكان المحليون بصنعاء بتجميع كميات كبيرة من الجراد وبيعها في الأسواق المحلية على عادة كل اليمنيين عند غزوهم من قبل هذه الجيوش من الجراد.

احد المواطنون بالعاصمة صنعاء تحدث الينا ساخرا من هذه الاسراب الكبيرة وكيف واجهها المواطنون بالاكل وببيعها بالاسواق قائلا : اليمن مقبرة الغزاة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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