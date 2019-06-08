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الاعلان قبل قليل عن أسقاط طائرتين تابعة للتحالف العربي باليمن .. شـاهـد

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عدن - ياسمين التهامي - زعمت مليشيا الحوثي أنها أسقطت طائرتين مقاتلة وتجسسية تابعتين للتحالف العربي الذي تقوده في اليمن.

 

وزعمت وكالة سبأ التابعة لمليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران، عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية التابعة للمليشيا أسقطت طائرة بدون طيار مقاتلة من طراز MQ9 أمريكية الصنع في الساحل الغربي.

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وزعم المصدر الحوثي أنه تم إسقاط طائرة تجسسية تابعة للتحالف قبالة السديس في نجران جنوب المملكة.

 

وتتعمد المليشيا بين الحين والآخر نشر مثل هذه الأخبار لرفع المعنويات لدى مسلحيها الذين يتساقطون بشكل يومي في الجبهات.

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