شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان قبل قليل عن أسقاط طائرتين تابعة للتحالف العربي باليمن .. شـاهـد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعمت مليشيا الحوثي أنها أسقطت طائرتين مقاتلة وتجسسية تابعتين للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وزعمت وكالة سبأ التابعة لمليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران، عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية التابعة للمليشيا أسقطت طائرة بدون طيار مقاتلة من طراز MQ9 أمريكية الصنع في الساحل الغربي.

Advertisements

وزعم المصدر الحوثي أنه تم إسقاط طائرة تجسسية تابعة للتحالف قبالة السديس في نجران جنوب المملكة.

وتتعمد المليشيا بين الحين والآخر نشر مثل هذه الأخبار لرفع المعنويات لدى مسلحيها الذين يتساقطون بشكل يومي في الجبهات.