شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. اول قيادي متحوث يتمرد على عبد الملك الحوثي .. وهاكذا كان مصيرة على يد الجماعة .. شــاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر محلي بمحافظة حجة بقيام المليشيا بتصفية أحد قادتها البارزين في ظروف غامضة.

واوضح المصدر ل " المشهد اليمني " ان المدعو السيد شوعي حسن الرديني، المكنى" أبو الهوامل" تم تصفيته وقتله في ظروف غامضة.

ولفت المصدر الى ان " ابو الهوامل" الذي ينحدر من مديرية قفل شمر بالمحافظة، يعتبر من أبرز و أقدم القادة الملتحقين بصفوف المليشيا منذ الحروب الست التي اندلعت في صعدة بين الدولة و المتمردين الحوثيين.

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ونوه المصدر بانه في الاونة الأخيرة زادت حدة التوترات بين الحوثيين والمتحوثين، بإعلان "ابو الهوامل" الترشح لانتخابات المقاعد الشاغرة التي نفذتها المليشيا لمجلس النواب الخاضع لسيطرتها.

واشار المصدر الى ان " ابو الهوامل" يرفض بل يعارض توجيهات قيادته في القبض على من يخالفهم ويكتفي بالتزامه شخصيا نيابة عنهم؛ الأمر الذي أقنع قيادات المليشيا بضرورة التخلص منه وتصفيته.

وتاتي عملية تصفية المليشيا " لابو الهوامل" في اطار تأكل المليشيا كغيرها من جماعات العنف داخليا، من خلال التصفيات التي تدمر عناصرها فيما بينهم و ظروف غامضة.