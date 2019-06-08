خبير قانوني: التحالف سيدمر أي مخطط ضد الدول العربية

أكد المستشار محمد سالم الخبير القانوني على ثقته الكاملة في قدرة مصر على القضاء على الإرهاب بشكل كامل خلال الفترة المقبلة للتركيز بعد ذلك في بناء الاقتصاد القومي المصري وجعله ينافس اقتصادات الدول الكبرى في العالم.

وشدد سالم في تصريحات صحفية له أن التاريخ لن ينسى شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الوطن والمواطن داعيا الله أن ينعم عليهم جميعا بالجنة وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وشدد سالم على أن مصر أفشلت مخططات دول كبرى راهنت على سقوطها وتحولها إلى شبه دولة على غرار ما حدث في سوريا والعراق وليبيا واليمن مؤكدا أن هذه الدول دفعت مليارات الدولارات من أجل إسقاط مصر الذي تعتبر القلب النابض للعالم العربي حيث أن سقوطها يعني سقوط العرب جميعا.

وأشاد سالم بالدعم العربي الكبير لمصر وخاصة من دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين مؤكدا أن هذا التحالف العربي سيكون سببا في تدمير أي مخطط من شأنه استهداف العالم العربي.

وجدد سالم تأكيده على نيته في رفع عدد من الدعاوى القضائية على الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة العربية وعلى رأسهم إيران وقطر وتركيا وذلك أمام المحاكم الدولية المختلفة كما أكد على مخاطبته كبرى المنظمات الحقوقية الدولية لفضح تلك الدول وممارسات ضغوط كبرى عليها للتوقف عن دعمهم للارهاب في مصر وفي كل الشرق الأوسط.