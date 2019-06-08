شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للمليشيات.. الحوثي يعلن رسميا مصرع قائده الأول في الضالع "اسم وصورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية مصرع أحد ابرز القيادات العسكرية التابعة لها في محافظة الضالع.

وقالت مصادر مطلعة لـ"يمن الغد": أن المليشيات شيعت أمس القيادي "العقيد سنان عباس حمود القحيف" المكنى "أبو سليم" والذي لقي مصرعه إثر استهداف القوات الجنوبية عربة كانت تقله بصاروخ موجه شمال محافظة #الضالع ".

ويعد القحيف واحدا من أبرز القادة الميدانيين الحوثيين في الضالع، وهو شقيق المعين من قبل الحوثيين مديرا لمديرية القفر بمحافظة إب، سليم القحيف، المكنى "أبو الحسن".

وتم دفن القحيف في منطقته، بني سبأ بمديرية القفر شمال محافظة إب أمس الخميس وفقا للمصادر التي تحدثت لـ"يمن الغد".