شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حسناء يمنية تثير غضب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في اليمن ودول الخليج بعد نشرها لهذا التعليق مع مقطع فيديو (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الممثلة السعودية " ذات الأصول اليمنية ريماس منصور"، غضب متابعيها في مواقع التواصل الإجتماعي، من اليمن ودول الخليج العربي.

جاء ذلك نتيجة لتباهيها بطقم ضخم من الذهب، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "سناب شات"، وصورة نشرتها على حسابها في "تويتر"، مؤخراً ، ما أثار انتقادات واسعة ضدها.

ونشرت "ريماس"، الفيديو، وعلقت عليه بالقول: "صباح الخير حبايبي صباح الورد.. صباح الأشياء الجميلة صباح السعادة.. صباح الذهب اللي يبرق برق".

وأضافت الممثلة السعودية ذات الأصول اليمنية: "طقم الذهب هذا أنا أخذته من 3 شهور من دبي وللحين ما لبسته.. وإن شاء الله رح ألبسه أول يوم العيد وأكشخ فيه وأصورلكم إياه.. مشكلتي إني ما أحب إلا الأشياء الثقيلة، ولذلك لازم مناسبة كبيرة علشان ألبسه فيها.. عليا بالعافية.. شوفوا شلون التفاصيل؟".

وأثار المقطع، غضب عدد كبير من المتابعين، وانهالت عليها الانتقادات التي اتهمتها بحب الاستعراض، ومحاولة لفت الانتباه من خلال عرض "أغلى طقم للعيد"، بحسب تعبيرها.

بينما علق البعض الآخر على ذوقها "السيء"، وأنها تختار الأشياء فقط لأنها "ثمينة دون أن تحسن اختيارها".

وعلى "تويتر"، كذلك، تلقت "ريماس" الكثير من الانتقادات، ولكنها عمدت إلى حذف التعليقات المنتقدة، واستبقت فقط تلك التي تشيد بها وتهنئها بالعيد.



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