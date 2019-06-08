شكرا لقرائتكم خبر عن عقب عملية استخباراتية دقيقة .. غارة واحدة تحصد رؤوس قادة التمرد ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل 17 مسلحا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في غارة لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت اجتماعا للمتمردين بالقرب من مديرية عبس، بمحافظة حجة شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن 17 مسلحا حوثيا، بينهم عدد كبير من قيادات ميدانية، قضوا في غارة محكمة استهدفت اجتماعا سريا لهم، عقب رصدهم وتتبعهم عبر عملية استخباراتية دقيقة.

كما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات على مواقع الميليشيات في منطقة الزبيرية غرب مديرية قعطبة شمالي الضالع، ودمرت آليات تابعة للمليشيات.