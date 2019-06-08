شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فيديو “دخول الحوثيين الخوبة” في جنوب المملكة ..فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر سعودية صحة مقطع الفيديو الذي روجت له بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة للمليشيات الحوثية وزعمت بأنه جرى تسجيله في الخوبة. وقالت المصادر إن الأوضاع في الخوبة والحدود آمنة ولم يتمكن الحوثي من الاقتراب منها.

وأضافت أن مقطع الفيديو المتداول جرى تصويره بإحدى الدول المجاورة في عام 2014 خلال تفريق عناصر خارجة عن القانون من قبل قوات مكافحة الشغب. وتمت فبركة المقطع من قبل المليشيا الحوثية عام ٢٠١٧م، وأعيد فبركته وتداوله الآن.

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