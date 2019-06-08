شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح هام من محافظ البنك المركزي حافظ معياد حول فرع البنك بمأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استغرب محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ حافظ معياد من توظيف تصريحه من قبل بعض الأطراف التي تخدم الانقلابين ضد القيادة الشرعية و محافظة مأرب وسلطتها المحلية. وقال الأستاذ حافظ معياد في تصريح لمأرب برس استغرب بشكل كبير من توظيف تصريحي ضد القيادة الشرعية ومحافظة مأرب. وقال اعلنا قبل أيام عن خطواتنا بربط البنك المركزي فرع المحافظة بالمركز الرئيسي في عدن وكان ذلك بتوجيهات ومتابعة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وبتعاون كامل وزارة المالية و من السلطة المحلية في المحافظة برئاسة اللواء سلطان العرادة الذي رحب وسهل عمل اللجان الأفنية للربط وحققنا نجاح في ذلك وهو الذي آثار غضب الميليشيا الحوثية الانقلابية وبعض الجهات التي لاتريد لمأرب ولا لليمن الأمن والاستقرار الأمني والاقتصادي. و أكد ن البنك المركزي فرع مأرب كان يعمل بالفترة السابقة تحت سلطة الحكومة الشرعية والمؤسسات التابعة لها و لم يكن يعمل لصالح اشخاص او اطراف و عملية الربط بالمركز الرئيسي هي خطوات فنية بين المركز الرئيسي وفروعه وجدد على دور محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة في دعم عملية الربط بين فرع مأرب والمركز الرئيسي وقال معياد لم نجد من المحافظ العرادة او اي جهات رسمية أخرى اي عراقيل او رفض على عملية الربط ولكن وجدنا منهم كل التعاون وسنعمل بكل جهودنا على اكتمال الدورة النقدية لما فيها خير لليمن واليمنيين.

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