مدنيون يحبطون محاولة حوثية لتفجير مسجد شمالي صنعاء

ألقى يمنيون، الجمعة، القبض على 3 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية خلال زراعتهم عبوات ناسفة في مسجد بمديرية أرحب شمالي العاصمة صنعاء.

وأفاد المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء، بأن أفرادا من سكان قرية "يحيص" في مديرية أرحب، ألقوا القبض على 3 حوثيين أثناء زراعتهم عبوات ناسفة في المسجد الرئيسي للقرية.

وأضاف أن العبوات الناسفة التي زرعت كانت معدة للانفجار بالمصلين في صلاة الجمعة.

Advertisements

ولفت المصدر إلى أن الحوثيين الذين قاموا بزرع العبوات الناسفة، هم أفراد من عمليات محافظة صنعاء التابعة للحوثيين.

وأشار إلى أن الغرض من العملية هو التفجير وإلصاق التهمة بطيران التحالف العربي الداعم للشرعية.

وتقول إحصائيات يمنية رسمية: إن مليشيا الحوثي زرعت منذ انقلابها على الشرعية في 2014 أكثر من مليون لغم وعبوة ناسفة، أدت إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين.