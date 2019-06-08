حضرموت.. الإعلان عن مفقودين اثنين جراء السيول

أعلن في ساحل حضرموت اليوم عن فقدان شابين من قبيله المحمديين في وادي الغبر بالقرب من البحر.
ووفق الإعلان فإن المذكورين كانا قادمين من ميفع إيلا حصيصه قبل أن يجدوا سيلا كبيرا.
وأكد الإعلان أنه العثور على شخص حيا متعافيا فيما الآخر لم يجد له اي اثر.
ودعا الإعلان جميع الصيادين وغيرهم الابلاغ عن المفقود على الارقام التالية في حال تم العثور عليه.
770828662
735011628
711618152
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