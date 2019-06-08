شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي الجنوبي يفاجئ الجميع بهذا الرد على حافظ معياد والتهديد بالاستقالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول تعليق للمجلس الانتقالي الجنوبي حول بيان محافظ البنك المركزي حافظ معياد الذي اشار فيه الى ضرورة ربط بنكي المهرة ومأرب بمركزي عدن, قال المتحدث الرسمي للمجلس الاستاذ نزار هيثم, ان الاسباب التي تحدث عنها معياد تأتي بسبب فساد الشرعية.

وقال هيثم على صفحته بفيس بوك: ان ما أورده حافظ معياد بصفحته الشخصية وعن عدم قدرته على ادارة البنك المركزي بسبب الفساد، هي فضيحة جديدة لشرعية الفساد التي تدار من الاخوان المفلسين وترفض توريد الاموال الى عدن.

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واضاف: تتكشف حقيقة تحالف الحوثي والاصلاح وكيفية تدمير المناطق المحررة بالجنوب لخدمة الأسياد بصنعاء.

وختم بقوله : إنفصالين في مأرب ووحدويين في المعاشيق.

وكان محافظ البنك قد أكد في منشور له على صفحته الرسمية ان هناك تأمر على البنك المركزي اليمني من قبل الحوثيين ودعا الى ربط بنكي المهرة ومأرب بعدن, ملوحا بتقديم استقالته ما لم يتم هذا الأمر.