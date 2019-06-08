شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القبض على مرتكب جريمة أستهداف حفل "ماريا".. ومصادر تكشف عن الخسائر الحقيقية الناتجة عن الجريمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر أمني بالعاصمة المؤقتة عدن، وقوع أي ضحايا أو خسائر جراء رمي قنبلة يدوية أثناء الحفل الذي أقامته الفنانة الطفلة ماريا قحطان، يوم أمس في ملعب المنصورة بعدن بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال المصدر في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " قبل قليل "إن انفجار القنبلة اليدوية وقع بعيدا عن مكان الحفل" مضيفاً بأن تعرض عدد من الحضور لإصابات بسيطة ناتج عن تدافع الجماهير نحو بوابة الملعب للخروج".
وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية في عدن ألقت اليوم، القبض على مفتعل الجريمة الذي رمى بالقنبلة من بعيد وهو على دراجة نارية.
وكانت الانباء الأولية أفادت مساء أمس بقيام مجهولين بالقاء قنبلة يدوية في الحفل الذي اقامته الفنانة ماريا قحطان في ملعب المنصورة بعدن ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى .
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