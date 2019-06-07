رجال الدفاع المدني بساحل حضرموت ينقذون 10 من الغرق جراء السيول

تمكن رجال الدفاع المدني بساحل حضرموت، جنوب شرقي اليمن، من إنقاذ نحو 10 أشخاص في سيل ابن سينا.

وبحسب مصادر أمنية، فقد كان الأشخاص على متن قاطرة غاز انقلبت اثناء محاولتها العبور للجهة الأخرى.

وشهدت مدن ساحل حضرموت، اليوم الجمعة، حزيران 07، 2019 أمطار رعدية غزيرة.

Advertisements

و تسبب المنخفض الجوي الذي ضرب ساحل حضرموت، في هطول أمطار غزيرة فجر اليوم الجمعة، بمدينة المكلا.

وبحسب السكان، فإن أمطار غزيرة ومتفرقة ضربت مدينة المكلا ومدن ساحلية بحضرموت، فيما يعتقد أنه منخفض جوي يشهده الشريط الساحلي اليمني جنوبا.

ولم تخلف هذه الأمطار أي أضرار مادية أو بشرية إلا أن التيار الكهربائي قطع منذ أربع ساعات في وقت تحاول فيه المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت في إعادته بشكل تدريجي لكافة المناطق التي شهدت انقطاعات متتالية.