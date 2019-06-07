مليشيا الحوثي تداهم منازل شرق الضالع وتختطف مواطنين

داهمت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، منازل المواطنين، في مديرية جبن شرق محافظة الضالع جنوبي البلاد.

ونقل موقع “سبتمبر نت” عن مصادر محلية أن مجاميع من المليشيا، بقيادة ما يسمى بالمشرف الأمني المدعو أبو حيدر، داهمت صباح اليوم، منازل المواطنين، في مدينة “نعوة”، بمديرية جبن.

وذكرت المصادر أن المليشيا اختطفت مواطنين أثنين، واقتادتهما الى جهة مجهولة.

وأوضحت المصادر أن المليشيا الانقلابية قالت أن المواطنين المختطفين يعملوا مخبرين لقوات الجيش الوطني، ودول التحالف العربي.