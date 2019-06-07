اللواء فضل حسن الجيش في جبهة ثرة بأبين

تفقد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن محمد العمري اليوم الجمعة، أبطال الجيش الوطني في جبهة ثرة ومواقعها الامامية شمالي محافظة ابين.

ووفق موقع "26 سبتمبر" التابع للجيش، اطلع اللواء العمري خلال الزيارة، على سير العمليات العسكرية، مشيدا بالجاهزية القتالية العالية لدى أبطال الجيش الوطني المرابطين في الجبهة.

وهنأ المقاتلين بعيد الفطر المبارك، ناقلا لهم تحيات وتهاني فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.

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وأثنى قائد المنطقة العسكرية الرابعة على الثبات والصمود الاسطوري لأبطال جبه ثرة من منتسبي الجيش والمقاومة، مشيدا بمعنوياتهم العالية وعزائمهم الصلبة في مواصلة احراز الانجازات العسكرية على الارض واستكمال تحرير وتطهير ما تبقى من مكيراس من المليشيات الانقلابية الحوثية الايرانية.

وأضاف اللواء العمري أن مليشيا الحوثي الانقلابية، في وضع هش وهزيل على كافة الصعد العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وثمن قائد المنطقة العسكرية الرابعة الدعم والاسناد السخيين من دول التحالف العربي لمختلف جبهات القتال.

في السياق زار اللواء العمري عدد من الالوية المرابطة بمحور ابين، ناقلا لقيادة الالوية وجميع منتسبيها تهاني وتبريكات رئيس الجمهورية وإشادته بجاهزيتهم القتالية الرفيعة وفخره واعتزازه بهم وبتضحياتهم وانتصاراتهم العظيمة على المليشيا الانقلابية .

رافقه في الزيارة العيدية كلا من مدير القاعدة الادارية العميد علي محمد الكود، ونائب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن ناصر عبد الرب، وقائد اللواء 103 العميد الركن علي القملي، وقائد اللواء 115 العميد سيف علي محمد القفيش، وقائد اللواء الخامس مشاه العميد سند الجلد.