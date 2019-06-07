شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي: هؤلاء هم من يسرقون ايرادات النفط والغاز في اليمن منذ أربع سنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الكاتب والسياسي علي البخيتي على بيان محافظ البنك المركزي الذي قال فيه أن إيرادات مأرب لا تورد للبنك المركزي.

ووصف البخيتي عدم توريد ايرادات مأرب للبنك، بأكبر عملية سرقة في العصر الحديث.

وقال": الفريق علي محسن الأحمر وسلطان العرادة والإخوان المسلمين يسرقون ايرادات النفط والغاز وكل ايرادات محافظة مأرب منذ اربع سنوات حتى اللحظة؛ ما يعني أن الرقم بمليارات الدولارات.

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واضاف البخيتي:" نعم سرقة؛ وسنستمر بالحديث عنها أنها سرقة حتى يقدموا بيانات تفصيلية لكل المبالغ واين تم صرفها ومدى شرعية وقانونية ذلك؛ فعمليات الصرف الصحيحة والمشروعة لا أحد يخجل من نشر بياناتها وبشفافية؛ وإخفاء بيانات الأربع السنوات الماضية سيؤكد أننا أمام أكبر عملية سرقة في تاريخ البشرية تنفذها سلطة رسمية ويرعاها رئيس الجمهورية ونائبه ومحافظ مأرب سلطان العرادة، وينطبق الأمر على محافظ ومحافظة المهرة.

وتابع": اما ان اخفاء البيانات يعني ان جزء كبير من هذه المبالغ يتوجه لأنشطة مشبوهة وقد يكون منها دعم جماعات ارهابية ومتطرفة؛ وهنا يأتي دور لجنة الخبراء وفريق العقوبات الدولي والجهات المهتمة بمكافحة الإرهاب للتحقيق في هذا الموضوع تفصيلاً؛ فقد يجدوا وراءه أسرار تفسر الكثير من العراقيل التي تعيق اي تقدم في الملف اليمني على مختلف المستويات اضافة للكثير من الشبكات التي تدعم وتمول الإرهاب ومن على قوائم الإرهاب.

خذوها نصيحة مني: تابعوا أين انفقت تلك المليارات وستكتشفون الكثير من الفضائح والعجائب التي أدت لعرقلة تحرير اليمن من سلطة الحوثيين خلال السنوات الماضية.