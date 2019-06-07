شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ صادق الأحمر بعد غياب من المشهد ظهور ملفت محاط بجماهير من أنصاره وناشطون يقولون بإن الرسالة وصلت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الشيخ صادق عبدالله بن حسين الأحمر وأخيه حمير في العاصمة صنعاء. وهو يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع من المصلين في العاصمة صنعاء التي لا تزال تحتلها المليشيات الحوثية.

وقد نقلت مواقع إعلامية بإن الشيخ صادق الأحمر أستقبل مهنيئه بمناسبة عيد الفطر المبارك في منزله بالحصبة متبادلا معهم التهاني الحارة بهذه المناسبة وحرصت تلك المواقع على نقل تمنيات الشيخ صادق لجميع اليمنيين وافر الصحة وأن يعم الأمن والاستقرار ربوع اليمن وأن يحقن دماء اليمنيين.

وهو ما يمكن فهمه كرسالة سلام توافيقة. حتى لا يساء تفسيرها من قبل المليشيات الحوثية. التي لا تسمح بإي نشاط سياسي مناوي او معارض لها. وكانت المليشيات الحوثية مع بداية فترة الإنقلاب الدموي وسيطرتها على صنعاء قد أقدمت على الأعتداء على الشيخ صادق الأحمر بشكل همجي وإقتياده من منزله بشكل غير لأئق.

في تصرف أثار الكثير من مشاعر الأستياء والمزيد من التظامن مع الشيخ صادق الأحمر والذي يعد أحد كبار مشائخ اليمن المعروفين وابن الراحل عبدالله بن حسين الأحمر الحليف الرئيسي للرئيس صالح. وزعيم حزب التجمع اليمني للإصلاح .غير أن المليشيات عادت وأعتذرت على هذا التصرف المشين.

ومنذو ذلك التاريخ والشيخ صادق يقيم في العاصمة صنعاء بعيدا عن الأضواء ولا يشارك بإي نشاط عام أو يسجل أي حضور إجتماعي الا ما نادر . وهو الأمر الذي فهم بحسب مراقبون بإنه إعتزال رسمي للعمل السياسي أو أي نشاط إجتماعي والعيش بعيدا عن مسرح الأحداث في منزله لتجنب الدخول مع المليشيات في أي أشكال أو لفت انتباهها بإي تصرف. او نشاط لا تسمح به أصلا لإحد

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غير ظهور أمس الأول للشيخ صادق قرء بشكل مختلف لصالح المليشيات أكثر منه أي شيء أخر ووفقا لناشطين مثل هذا الظهور يعيد التذكير بدوره كواحد من أهم صانعي الأحداث والمشاركين بما عرف بإنتفاضة فبراير ضد الرئيس السابق على عبدالله صالح في أنتفاضة كان أحد قادتها أخيه رجل الأعمال حميد الأحمر وأنضم له الشيخ صادق الأحمر اكبر أبناء عبدالله بن حسين الأحمر.

وكانت قد أنتشرت الكثير من الأخبار مع سيطرة المليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء حول رفض الشيخ صادق الأحمر مغادرة صنعاء قبل أن تقدم المليشيات بشكل فعلي على الأعتداء عليه وأعتقاله لساعات لتفرج عنه لا حقا.

وأعتبر مرقبوان ظهور الشيخ صادق الأحمر في مناسبة عيدية يؤدي صلاة العيد في اليوم المعلن من قبل الحوثين والذي تخالف فيه اليوم الذي أعلنته الحكومة الشرعية كأول أيام عيد الفطر المبارك وخالفته المليشيات.

حيث هناك من أعتبر ظهور الشيخ صادق الأحمر يأتي في سياق التأكيد على أستمرار مهادنته للمليشيات. وحتى لا تسيء فهم تخلفه عن حضور مناسبة حرصت على حشد الكل لها في العاصمة التي لا تزال تحتلها ومارست التهديد والوعيد بحق من يظهر تخلفه عن عمد او مايمكن فهمه من قبلها في الاعتراف بيوم عيد الشرعية. بينما هناك من أعتبر هذا الظهور عاديا يجب أن لا يخضع لمنطق التصنيفات والتأويل

وذلك ما يتنافي مع القواعد التي تعمل بها المليشيات التى رسخت الشرخ .والتي بالأساس جرمت كل من يلتزم بالموعد الذي اعلنته كأول أيام عيد الفطر المبارك

في حين أعتبر ناشطون بإن ظهور الشيخ صادق رسالة سلام هكذا ستفهمها المليشيات الحوثية المرتابة من أي تصرف لا يتفق معها بل وذهب البعض بإعتبارها حالة ضعف واضح او إعتراف بسلطة المليشيات.