شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم.. ماذا حدث اليوم للفنان اليمني الشهير عمار العزكي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقرر مساء اليوم، إلغاء الحفلة التي كان مقررا ان يحييها النجم الشاب عمار العزكي بمدينة المكلا حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الحالة الجوية التي تشهدها مدن ساحل حضرموت.

وكان النجم عمار العزكي يستعد اليوم لإحياء احتفالات "عيدنا مكلانا"، على مسرح الستين كرنفال حضرموت عند الساعة الـ5 بعد العصر.

وشهدت مدينة المكلا فجر يوم امس، أمطارا رعدية صاحبتها صاعقة باتجاه ساحل المكلا، ولا تزال احتمالية هطول الإمطار كبيرة اليوم الجمعة.