ورد الآن : قتلى وجرحى بتفجير مسجد أثناء صلاة الجمعة.. والأهالي يقبضون على منفذي الجريمة في صنعاء وهذه هويتهم (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - فادت مصادر محلية بوقوع قتلى وجرحى في إطلاق نار، وإحباط تفجير أحد المساجد، في حادثتين منفصلتين، اليوم بمحافظتي الضالع وصنعاء خلال صلاة الجمعة.

مصادر محلية من محافظة الضالع، قالت ل" المشهد اليمني" ان ستة أشخاص قتلوا وإصيب آخرون في حادثة إطلاق نار أثناء صلاة الجمعة بمسجد منطقة مثعد وسط الأزارق من قبل مسلحين.

واشارت المصادر الى انه ماتزال حيثيات العملية وتفاصيلها مجهولة حتى لحظة كتابة الخبر.

وفي ذات السياق، اوضحت مصادر مطلعة بمحافظة صنعاء، قيام الأهالي باحباط عملية حوثية إرهابية في أحد مساجد مديرية أرحب شمالي العاصمة.

ونوهت المصادر بإن الأهالي القوا القبض على 3 حوثيين حاولوا زرع عبوات ناسفة في أحد مساجد قرية يحيص، بعد أن كانت العبوات معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة.

جدير بالذكر أن أدوات الارهاب والتطرف تحاول اقلاق سكينة المجتمع اليمني، باستهدافها للمساجد والمصلين والحفلات الفنية الترفيهية في أغلب المحافظات اليمنية، بعمليات تشبه "الذئاب المنفردة".



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