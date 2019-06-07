شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 7يونيو 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعارالعملات الأجنبية أمام الريال اليمني مساء اليوم الجمعة 7يونيو 2019م. الدولار الشراء 560 البيع 563 ريال. Advertisements السعودي الشراء 147,5 البيع 148,5 ريال.

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