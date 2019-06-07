نائب الرئيس يطلع على مستجدات الأوضاع في لحج

اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن على محسن صالح خلال اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي على المستجدات الميدانية وسير الأوضاع في المحافظة. وعبر نائب الرئيس خلال الاتصال عن تهانيه للمقاتلين الأبطال وكل أبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيداً بالانتصارات التي تتحقق والبطولات التي يسطرها المقاتلون الأبطال. وعبر نائب الرئيس عن الشكر والتقدير لجهود ودعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم المستمر الشرعية ولجهود أبطال الجيش في مواجهة المشروع الإيراني التخريب. وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود بما من شأنه أمن واستقرار المحافظة وتلبية متطلبات أبناءها، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية. من جانبه رفع محافظ المحافظة تهاني قيادة وأبناء لحج للقيادة السياسية بعيد الفطر المبارك، منوهاً إلى المستجدات الميدانية وعدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.

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