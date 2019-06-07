مقتل 17 حوثيا بغارات لمقاتلات التحالف في عبس بحجة

قتل عدد من مسلحي الحوثي، اليوم الجمعة، حزيران 07، 2019 بقصف جوي لمقاتلات التحالف في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر إعلامية إن نحو 17 من مسلحي المليشيا لقوا مصرعهم بغارات جوية استهدفت تحركات لهم قرب مديرية عبس بالمحافظة.

وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.

وتتعرض مواقع وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي وبحري من حين لآخر.