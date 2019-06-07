بالأسماء.. استشهاد وإصابة 8 مصلين بينهم خطيب الجمعة في مسجد بالضالع

استشهد خمسة مصلين وأصيب ثلاثة آخرين بينهم خطيب المسجد برصاص مسلحين في مسجد قرية مثعد بمديرية الازارق شمال محافظة الضالع أثناء خطبة الجمعة. وقالت مصادر محلية إن مسلحين قاموا بإطلاق الرصاص الحي بإتجاه المصلين في مسجد بمنطقة مثعد أثناء صلاة وخطبة الجمعة وسط مديرية الازارق، مما أدى إلى مقتل خمسه من المصلين وجرح 3 آخرين بعضهم حالتهم خطيرة .

أسماء_القتلى :

1- محمد خالد أحمد 2 -محسن محمد خالد 3- محمد مثنئ عبيد Advertisements 4-عبده صالح أحمد 5 -فاروق عبدالله محمد

الجرحى :

1- الشيخ أحمد هادي حسن خطيب المسجد حالته خطيره 2- عبدالله علي خالد 3- هاني حسن خالد

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