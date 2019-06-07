مليشيا الحوثي تواصل خرق الهدنة واستهداف المدنيين في الحديدة

تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية خرقها للهدنة واستهدافها للمدنيين في محافظة الحديدة غرب البلاد.
حيث شنت مليشيا الحوثي عملية استهداف واسعة على مواقع قوات ألوية العمالقة في منطقة الفازة الواقعة بمحاذاة الخط الساحلي التابع لمديرية التحيتا أدى ذلك الاستهداف إلى إصابة جنديين من قوات ألوية العمالقة بجروح .
وافادت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام المليشيات الحوثية بعملية إطلاق نار واسعة ومكثفة مستخدمة مدافع رشاشة من عيار 23 بالإضافة إلى الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 مستهدفة مواقع ألوية العمالقة في المنطقة .
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