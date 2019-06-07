شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ معياد يصدر بياناً نارياً ويهدد بأستقالته في حالة عدم تنفيذ الأخوان هذا الشرط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اصدر محافظ البنك المركزي حافظ معياد، قبل قليل بيانا ناريا جراء الحملة التى يشنها ناشطين حوثيين واخرين موالين للشرعية اليمنية على الخطوات الاقتصادية التى يقوم بها من اجل انقاذ الاقتصاد اليمني المتدهور.

ورد فيه :

أسعد الله مساءكم أخواني الكرام ،وكل عام وأنتم بخير.

لايخفى عليكم أن هناك حملة مسعورة منذ أشهر تقوم بها المليشيات الحوثية ضد شخص محافظ البنك وضد كل الخطوات والإجراءات التي يقوم بها لإنقاذ الاقتصاد اليمني ،لكن ما يحز في النفس أن تنخرط قوى في هذه الحملة الهستيرية جراء انزعاجها من التحرك الأخير الهادف الى إعادة ربط فرعي البنك المركزي بمارب والمهرة بمقر البنك المركزي في عدن، وهنا نود التأكيد على:

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أولا: أن قبولنا بالمهمة الموكلة الينا كانت لإنقاذ الاقتصاد اليمني والحيلولة دون انهيار العملة الوطنية في وقت كانت كل المؤشرات تنبىْ عن وقوع كارثة وشيكة لاتحمد عقباها،وأشترطنا في حينه أن يكون العمل واضح وشفاف وما قمنا به لم يخرج عن مضمون هذا الاتفاق.

ثانيا: نؤكد أننا لانستطيع البقاء في هذا العمل الا أذا تم جباية إيرادات فرعي البنك في مارب والمهرة وتوريدها الى البنك المركزي بعدن.

ثالثا: نطالب الاخوان الذين انزعجوا من طريقة ادارتنا للمعركة الاقتصادية تولي المهمة ،ونحن جاهزون لتسليمها لهم بحيث يوفرون حملاتهم الإعلامية الهادفة الى عرقلة جهود البنك والتشكيك في الإجراءات المتخذة من قبله،وتجييرها لصالح الاقتصاد اليمني،ومن المهم أن نضع أمام أعيننا مصلحة 30 مليون يمني قبل أي شيء آخر.

حافظ معياد محافظ البنك المركزي اليمني