شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تبلغ تل أبيب بموعد الضربة الامريكية الوشيكة ضد إيران ووصول هذا السلاح الفتاك إلى الخليج .. شاهد الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علنت مصادر عسكرية إسرائيلية عن وجود استعدادات أمريكية لتوجيه ما أسمتها “ضربة عقابية” وشيكة لإيران.

وأوضحت المصادر أن تل أبيب تلقت معلومات من الولايات المتحدة الأمريكية حول نية الأخيرة شن ضربة وشيكة على إيران، وطالبتها بأن تكون على أهبة الاستعداد لاستيعاب أي هجوم صاروخي من مناطق سيطرة النظام السوري ولبنان وقطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن سبب الضربة يعود لاستهداف إيران السفن التجارية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي ووقوفها وراء الهجوم على مصافي النفط في السعودية، إلا أنها لم تفصح عما إذا كانت إسرائيل ستدخل في المواجهة أم ستتولى ذلك الولايات المتحدة بمفردها.

ووفقاً لصحيفة إندبندنت فإن الولايات المتحدة تسعى إلى إنشاء تحالف خليجي- أمريكي مشترك لمواجهة إيران سياسياً وعسكرياً، و قمم مكة الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية حملت نتائج إيجابية في نظر الإدارة الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد يوم أمس الأربعاء بشن حرب على إيران ما لم تخضع لمطالب بلاده، مشيراً إلى استعداده للحديث مع الرئيس الإيراني والتفاوض مع طهران.

باتت المنطقة تغلي على وقع التوتر الأميركي ــ الإيراني، الذي اخذ بعدا عسكريا في اليومين الماضيين، في وقت بدا ان الاتفاق النووي يترنح، اذ قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب منه. وفي اطار التصعيد المتواصل، أعلنت الولايات المتحدة، أنها سترسل عدة قاذفات من طراز «بي 52» إلى منطقة الخليج، لردع إيران عن القيام بأي «هجوم» قد تكون تعُدّ له.

وأوضح البنتاغون أن هذا الانتشار تبرره «مؤشرات واضحة في الآونة الأخيرة، تشير إلى أن القوات الإيرانية وشركاءها يعدون للقيام بهجوم محتمل على القوات الأميركية». وكانت وثيقة من البنتاغون، قالت إن سلاح الجو الأميركي سيعيد نشر هذه القاذفات، وأشارت إلى أن تحرك حاملة الطائرات الأميركية «إبراهام لنكولن» باتجاه منطقة الخليج كان مجدولا، ولكن جاء طلب تسريع وصولها في وقت أبكر لمواجهة التهديدات في المنطقة.

من جانبه، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية القبطان بيل يوربان ان القوات الأميركية الجوية ستنشر طائرات بي 52 في منطقة القيادة المركزية دون أن تحدد تاريخ النشر، مؤكدا أن هناك مؤشرات واضحة على أن إيران والقوات التي تعمل لمصلحتها تستعد لشن هجوم محتمل ضد القوات الأميركية في المنطقة، سواء برا أو بحرا.

وقاذفات بي 52 ضخمة الحجم تطير مسافات طويلة، وقادرة على حمل صواريخ كروز وسلاح ذري. السيناريو الأسوأ وقال الصحافي المخضرم جورج مالبرونو في صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن واشنطن لا تريد دخول حرب مع طهران وإن كانت على أهبة الاستعداد لذلك. ولفت إلى أن أميركا التي ظلت طيلة الثلاثين سنة الماضية تنتهج مع إيران سياسة «اللاحرب واللاسلم» الحذرة، بدأت مع رئيسها الحالي دونالد ترامب ترسل إشارات تعكس تغيراً في تلك السياسة.

المصدر: وكالات