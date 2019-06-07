شكرا لقرائتكم خبر عن نجل العودة يكشف حقيقة أنباء "العفو" عن والده وبقية الدعاة.. ماذا قال؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل، سلمان العودة، عن الأنباء التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول صدور عفو ملكي عن الدعاة المعتقلين.

وفي رده على تغريدة زعمت أن العودة، أطلق سراحه، قال عبد الله العودة: "لا صحة لخبر الإفراج مطلقاً!".

وتداول ناشطون على نطاق واسع أنباء عن صدور عفو عن المعتقلين، إلا أن نجل العودة، وحساب "معتقلي الرأي"، نفيا ذلك بشكل قطعي.

وقال "معتقلي الرأي"، إن "هؤلاء المشايخ لا ينتظرون عفوا ملكيا، فالحرية حقهم الطبيعي وعلى السلطات أن تفرج عنهم فوراً من دون قيد أو شرط مسبق".

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واعتقلت السلطات السعودية، الشيخ العودة، ومجموعة كبيرة من الدعاة والأكاديميين، منذ أيلول/ سبتمبر من العام 2017، قبل أن تقدم لائحة اتهام مطولة ضدهم، وتطلب النيابة العامة قتل العودة وعوض القرني، وعلي العمري، تعزيرا.

لاصحة لخبر الإفراج مطلقاً!

— د. عبدالله العودة (@aalodah) 6 June 2019



?? عاجل

تأكد لنا أن لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن عفو ملكي عن المشايخ أو عن الشيخ #سلمان_العودة، ونود أن نؤكد أن هؤلاء المشايخ لا ينتظرون عفواً ملكياً، فالحرية حقهم الطبيعي وعلى السلطات أن تفرج عنهم فوراً من دون قيد أو شرط مسبق. pic.twitter.com/q8kZshkqof

— معتقلي الرأي (@m3takl) 6 June 2019