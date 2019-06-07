شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو... عبد الملك الحوثي ينهار بعد مشاهدة هذا الفيديو الذي ورد من هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، مصرعهم إثر استهدافهم بصاروخ موجه في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع (جنوب البلاد).

وقالت مصادر ميدانية إنه "المشرف العام الثقافي لمليشيا الحوثي في الفاخر المدعو محمود الشرفي، وقائد التحكم والسيطرة، محمد بجير، وقائد الامداد عبدالمجيد البشيري، لقوا مصرعهم اثر استهداف المركبة التي كانوا يستقلونها بصاروخ حراري موجه.

وأوضحت المصادر أن العملية جاءت بعد رصد وصفته بـ"الدقيق".

وفي وقت سابق، قام قائد قوات التحالف العربي في عدن العميد الاماراتي محمد الحساني، برفقة مدير أمن عدن شلال علي شائع وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، بزيارة تفقدية إلى جبهة الضالع (جنوب البلاد).

Advertisements

وقالت مصادر إعلامية إن الحساني وشائع قدموا واجب العزاء لأسر الشهداء العميد سيف سكره، والمقدم شلال الشوبجي اللذين استشهدا وهما يواجهان عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأطلقت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية أواخر مايو الماضي عملية "صمود الجبال" لتحرير محافظة الضالع من ميليشيا الحوثي الانقلابية، باسناد من قوات التحالف العرب