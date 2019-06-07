مكتب حقوق الإنسان بتعز يدين جرائم المليشيا الحوثية بحق المدنيين

أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز استمرار مليشيا الحوثي الإجرامية في ارتكاب جرائمها بحق المواطنين الأبرياء في المدينة وسقوط الاطفال والنساء والشيوخ جراء قصفها الهمجي المتكرر.

واشار مكتب حقوق الانسان الى أن القصف العشوائي للمليشيا الحوثية على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان في مدينة تعز تسبب بسقوط المئات من المدنيين الأبرياء من مختلف الأعمار وكان آخرها سقوط 16 طفل بين قتيل وجريح بالتزامن مع استمرار الحصار الجائر للعام الرابع .

وعبر المكتب في بيان صحفي وفقا لوكالة سبأ الشرعية، عن قلقه البالغ لماوصل إليه الوضع الإنساني بمدينة تعز نتيجة الجرائم المتكررة من قبل المليشات الإنقلابية الحوثية..مؤكداً ان تلك الجرائم ترتقي إلى جرائم حرب .

كما استغرب مكتب حقوق الإنسان بتعز صمت المجتمع الدولي حول إنتهاكات القانون الدولي الإنساني بحق أبناء مدينة تعز وما تمارسة المليشيا الإنقلابية بحق هذه المدينة..داعيا المنظمات المحلية والدولية الى توثيق كل الجرائم بحق أبناء مدينة تعز وإدانتها ، ومن ثم إيصالها إلى جميع المحافل الدولية لكي ينال المجرمون العقاب الرادع بما يتناسب مع جرائمهم، تحقيقاً لمبدأ الانصاف للضحايا .