صفقة تبادل أسرى بين الجيش والمليشيا تنجح في الافراج عن 16 من العمالقة

نجحت صفقة تبادل أسرى بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في الإفراج عن ضابطان و14 جندي من قوات العمالقة في الساحل الغربي مقابل الافراج عن عدد من عناصر مليشيا الحوثي.

وقال المركز الإعلامي التابع لألوية العمالقة إن الصفقة تمت بين اللواء الثالث عمالقة ومليشيا الحوثي، ونجحت في الإفراج عن ستة عشر من أبطال العمالقة بينهم ضابطان، بينما لم يورد تفاصيل عن عدد المفرج عنهم من قوات الحوثيين.

ويأتي ذلك بعد أربعة أيام من إعلان مليشيا الحوثيين عن صفقة تبادل مع قوات الجيش في الساحل الغربي قيل انتهت بالإفراج عن أثنين وستين مسلحاً.