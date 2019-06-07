شرطة المهرة تصدر بيانا تحذيريا للمواطنين بالمحافظة حول الحالة الجوية

حذرت شرطة محافظة المهرة، أبناء المحافظة من الحالة الجوية التي تشهد بعض المناطق الساحلية اليمنية. وجاء ذلك في بيان تلقى "الخليج 365" نسخة منه.. نتشرها كما ورت: تهيب شرطة محافظة المهرة بالإخوة المواطنين الكرام في جميع مديريات ومناطق المحافظة بتوخي الحيطة والحذر وتجنب العبور في الأماكن المنخفضة والوديان وعدم التواجد على السواحل. وذلك لتوقع هطول أمطار غزيرة على بعض المديريات وعلى الجبال خلال الساعات القادمة حسب توقعات مراكز الأرصاد الجوية.

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