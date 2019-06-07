شكرا لقرائتكم خبر عن حليمة بولند تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة مع بناتها (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر محلية أفادتآ بتصفية مليشيا الحوثي لثلاثة شباب من أسرة واحدة صباح يوم عيد الفطر المبارك في منطقة الطلح بمديرية سحار”.

وأشارت المصادر إلى أن الميلشيا الانقلابية، صفت بطريقة بشعة ثلاثة أخوة، لمخالفتهم معتقاداتهم ورفضهم الانصياع لفكرهم الطائفي العنصري.

وذكرت المصادر أسماء الضحايا وهم: سليم أحمد محمد مناع، وكمال، وشقيقهم الأصغر جميل.



وحظيت إطلالة حليمة بتفاعل الجمهور الذين تغزلوا في جمالهن ووصفوهن بالقمرات، فيما دعا لهن البعض بأن يصلن بالسلامة.

وكانت حليمة بولند قد كشفت خلال استضافتها في برنامج ”شيخ الحارة“، في مقطع فيديو مسرب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصدر ثروتها الضخمة، هي الإعلانات وكل أثاث منزلها هو من الإعلانات، وأن أصحاب الشركات يدفعون لها المال لكي تظهر في إعلاناتهم بحسب قولها.

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