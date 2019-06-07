شكرا لقرائتكم خبر عن عملية إرهابية تستهدف مسجد بالضالع وسقوط شهداء وجرحى ...الأسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ان عملية إرهابية استهدفت مسجد بمنطقة مثعد بالأزارق سقط على إثرها شهداء وجرحى . ولم تذكر المصادر عن الطريقة التي نفذت فيها العملية . الأسماء الأولية للشهداء في العملية الإرهابية 1/ محمد خالد احمد ويس القرية مثعد مدرس العمر ٤٩ 2/ محسن خالد احمد ويس مواطن ٤٤ Advertisements 3/ محمد مثنى عبيد مدرس ٤٠ قريةالرباط نازح من حرب تورصة . 4/عبدة صالح احمد 5/ طه عبدالله محمد الشيبة القرية مثعد. العمر ٤٣ عام. والجريح. احمد هادي حسن. العمر ٤٥ القرية مثعد.

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