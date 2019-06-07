شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة بشعة : الحوثيون يعدمون ثلاثة اخوه في محافظة صعدةفي صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر محلية أفادتآ بتصفية مليشيا الحوثي لثلاثة شباب من أسرة واحدة صباح يوم عيد الفطر المبارك في منطقة الطلح بمديرية سحار”.

وأشارت المصادر إلى أن الميلشيا الانقلابية، صفت بطريقة بشعة ثلاثة أخوة، لمخالفتهم معتقاداتهم ورفضهم الانصياع لفكرهم الطائفي العنصري.

وذكرت المصادر أسماء الضحايا وهم: سليم أحمد محمد مناع، وكمال، وشقيقهم الأصغر جميل.

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