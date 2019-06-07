شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء الان .."تفاصيل اولية لما يحدث " والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف العربي قبل قليل غارات جوية على مواقع تسيطر عليها المليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء. وقال سكان محليون لموقع صوت المغتربين ان انفجارات عنيفه هزت المدينة جراء الغارات وسمع دويها في منطقة السبعين واشار السكان ان الغارات استهدفت جبل النهدين ومعسكر الحفا بالقرب من منطقة السبعين جنوب العاصمة صنعاء

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