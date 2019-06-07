جمال مُحسن يكشف خطط مليشيا الحوثي "العسكرية" خلال أيام عيد الفطر

كشف الدكتور جمال مُحسن، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار المصرية، اليوم الجمعة، عن خطة مليشيا الحوثي "العسكرية" خلال أيام عيد الفطر المُبارك، حيث أشار إلى سعي قيادات مليشيا الحوثي فى إعادة تعزيز المناطق العسكرية بالعناصر القتالية، إلا أن أغلب محاولتهم باءت بالفشل.

وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، أن المليشيا استغلت أيام العيد وبدأوا فى تعزيز المناطق العسكرية بالقوات، خاصة فى الضالع وصنعاء، لما لهما من أهمية استراتيجية كبيرة، لافتاً إلى أن هناك تقدم ملحوظ لقوات الجيش الوطني والتحالف والمقاومة.

واستكمل مُحسن، خلال حديثه، أن قوات الشرعية استطاعت دحر المليشيا فى الكثير من المناطق ومنع مخطط التعزيز، ولكن المليشيا حاولت إعادة فتح معسكرات لها كان قد سبق تدميرها، مُضيفاً أن هناك تعامل بالطيران مع هذة العناصر الإنقلابية.

