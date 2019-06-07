جمال مُحسن يكشف خطط مليشيا الحوثي "العسكرية" خلال أيام عيد الفطر

وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، أن المليشيا استغلت أيام العيد وبدأوا فى تعزيز المناطق العسكرية بالقوات، خاصة فى الضالع وصنعاء، لما لهما من أهمية استراتيجية كبيرة، لافتاً إلى أن هناك تقدم ملحوظ لقوات الجيش الوطني والتحالف والمقاومة.
واستكمل مُحسن، خلال حديثه، أن قوات الشرعية استطاعت دحر المليشيا فى الكثير من المناطق ومنع مخطط التعزيز، ولكن المليشيا حاولت إعادة فتح معسكرات لها كان قد سبق تدميرها، مُضيفاً أن هناك تعامل بالطيران مع هذة العناصر الإنقلابية.
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