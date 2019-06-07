شاهد.. سحب ركامية داكنة تغطي سماء المكلا واستمرار سماع صوت الرعد

لا تزال مدينة المكلا، عاصمة إقليم حضرموت تشهد تأثير الحالة الجوية التي اعلن عنها في اليومين الماضيين، مسببة امطارا بين القوية والمتوسطة على بعض أجزاء المدينة .

وتغطي السحب الركامية الداكنة سماء المكلا، منذ ظهر اليوم الجمعة، ويسمع المواطنون في هذه الأثناء، صوت الرعد بشكل ملفت منذ فترة ما بعد الظهيرة.

وقال مراسل "الخليج 365" في حضرنوت، إن المواطنين يترقبون هطول الأمطار في اي لحظة، مشيرا إلى أن فرصة عودة هطول الأمطار تبدو كبيرة من خلال تأمل السخب الدكنة.

ومن جانبهم، أكد يوم أمس الخميس، راصدون جويون بحضرموت أن المحافظة وبعض مناطقها، بالإضافة الى بعض المناطق الساحلية في المحافظات المجاورة مقبلة على منخفض جوي تصاحبه أمطار غزيرة وتدفق للسيول وجريانها في بعض الأودية.