هطول أمطار غزيرة اليوم على مناطق شاسعة بالمكلا وحضرموت

هطلت أمطار غزيرة اليوم الجمعة على مناطق شاسعة بالمكلا وحضرموت، وسط تخوفات من جريان السيول في تلك المناطق. وشهدت مناطق غيث باتجاه الحرية ووادي بن علي ووادي دوعن وقارة آل عبد العزيز هطول أمطار متفاوتة ظهر اليوم الجمعة.

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