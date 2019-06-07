شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يفاجئ السعودية ودول الخليج بموقف طاريء وصادم من التصعيد الايراني بالمنطقة ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعرب منذ أكثر من عام عن استعداده للتحدث إلى الإيرانيين دون أية شروط مسبقة، وما زال مستعدا لذلك.

وأضاف "بومبيو"، فى مقابلة مع شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكى على استعداد للتحدّث مع الإيرانيين بشأن كل ما يتعلّق بتوجهاتهم ونشاطاتهم وبرامج الصواريخ التى يعملون عليها، وأيضًا بشأن برنامجهم النووى.

وبحسب الشبكة الأوروبية، فإن وزير الخارجية الأمريكى دافع عن العقوبات التى فرضتها بلاده على طهران، واعتبرها "أفضل طريقة لمنع إيران من أن تشقّ الطريق نحو امتلاك نظام أسلحة نووية"، مُعربًا عن اعتقاده بأن الأوروبيين يشاطرون الأمريكيين الفهم المشترك للغاية من العقوبات.

وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت تصعيدًا كلاميًّا، كان يُحتمل أن يقود إلى نشوب حرب بين واشنطن وطهران، على خلفية العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الإدارة الأمريكية على إيران. خاصة أن واشنطن عزّزت قدراتها العسكرية فى الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وأرسلت حاملة الطائرات إبراهام لينكولن وقاذفات من طراز "بى 52" وصواريخ باتريو.