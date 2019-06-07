شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شقيق لمحافظ عدن السابق يتمنى اصابة ماريا قحطان بالتفجير .. ويثير الجدل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اثار منشور على صفحة لشخص يدعى هشام رشيد الجدل بعد ان تمنى اصابة ماريا قحطان بتفجير القنبلة التي استهدفتها في الحفل لذي اقيم في عدن

وقال هشام رشيد في صفحته على الفيسوبك "الى من رمى القنبلة لو كان رماها لعند المغنية مش لعند الجمهور "

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واضاف في منشوره عدن ترفض الفسق والفجور

وهاجم ناشطون رشيد واصفين اياه انه ينفذ فتوى العديني عضو حزب الاصلاح بمنع فيلم في تعز لانه يحرض على الفسوق حسب قول العديني

وقال الناشطون ان هشام رشيد هو ابن شقق محافظ عدن الاسبق والقيادي في حزب الاصلاح وحيد رشيد