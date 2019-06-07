هل تذكرون الخائن الذي غدر بعائلة عفاش وباع عمه صالح بثمن بخس..شاهد كيف اذله الله وبدأ يذرف دموع التماسيح

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عدن - ياسمين التهامي - ناشد القيادي المؤتمري يحي محمد عبدالله صالح- عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، (ابن شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح) بسرعة اطلاق سراح أبناء شقيق الرئيس الراحل صالح، بمناسبة شهر رمضان.

‏وتساءل في تغريدة بصفحته على موقع التدوين المصغر “ تويتر ” قائلا: أما آن الأوان لإطلاق سراح الأسرى محمد محمد عبدالله صالح وعفاش طارق محمد عبدالله صالح، في رمضان، شهر العتق من النار.

و تبذل قيادات المؤتمر بصنعاء؛ وفقا لمصادر مطلعة جهودا حثيثة بالتزامن مع ضغوط دولية مستمرة للإفراج عن بقية أسرة صالح، ورفاقهم من قبضة مليشيا الحوثي في صنعاء والترتيب لخروجهم من اليمن .

وكانت وساطة عُمانية، نجحت العام الماضي، في التوصل إلى اتفاق مع مليشيا الحوثي، بالإفراج عن 4 من أقارب الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، بعد احتجازهم لأكثر من 9 أشهر.

ولايزال العقيد محمد محمد صالح وابن شقيقه عفاش طارق صالح، ورفاقهم رهن الاحتجاز بسجون مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء منذ انتفاضة الثاني من ديسمبر 2017.

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