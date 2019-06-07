شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي كبير يقع في الفخ ... هكذا فضح عملية "إعادة الانتشار" المزيفة دون قصد (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فضح محافظ الحديدة "محمد عياش قحيم" المعين من قبل الحوثيين، الخميس، مزاعم إعادة الانتشار أحادية الجانب التي قام بها الحوثيون قبل أسابيع، وباركتها الأمم المتحدة.

وقام "قحيم" بزيارة عيدية لما أسماها خفر السواحل التي حلت محل مليشيات الحوثي طبقا لقرار إعادة الانتشار الذي رفضته الحكومة جملة وتفصيلا.

واستقبل مسلحون حوثيون بزي مدني القائم بأعمال محافظ الحديدة، بحيث لم يتنبه القائمون على الزيارة تغيير ملابس المسلحين كما حدث صبيحة إعادة الانتشار المزعوم.

ونشر المركز الإعلامي لجماعة الحوثي في الحديدة بيانا بالزيارة وصورا للمسلحين، إحداها لمسلحين يؤدون الصرخة في موانئ الحديدة.

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وعلق الصحفي "بسيم الجناني" على الصور بالقول: "يأبى "قحيم" إلا بفضح كذب وزيف مسرحية إعادة الانتشار في مينائي الصليف ورأس عيسى، ففي الخبر على وكالة سبأ الحوثية ومركزهم الإعلامي في الحديدة موثق بالصور بعنوان "قحيم يتفقد أحوال المرابطين من قوات الأمن وخفر السواحل بمينائي الصليف ورأس عيسى".

‏واختتم الإعلامي المتخصص في "أخبار الحديدة" تغريدته على تويتر متسائلا: "بالله هل هؤلاء خفر السواحل؟"

وطبقا لاتفاق السويد، على القوات الحكومية والحوثيين إعادة الانتشار في الحديدة والانسحاب من الموانئ، لكن أكثر من نصف عام مر ولم يحدث شيئا، باستثناء مسرحية الحوثيين، وبعد تجزئة الانسحاب إلى مراحل تماشيا معهم من قبل كبير المراقبين، في محاولة لفرض أمر واقع، وإجبار القوات الحكومية على الانسحاب نهائيا من محيط المدينة وبعض شوارعها.

المصدر: تعز أونلاين