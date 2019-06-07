لقاء عيدياً للعلماء والوجهاء في وادي حضرموت

نظمت السطلة المحلية في وداي وصحراء حضرموت لقاء عيديا لعلماء ووجهاء والشخصيات الاكاديمية.

وهنأ وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري الحاضرين بحلول عيد الفطر المبارك سائلا المولى جلا في علاه ان يتقبل من الجميع صالح الأعمال ، مستعرضا جهود السلطة المحلية ومساعيها مع كل المخلصين لتوفير الاحتياجات اللازمة في مختلف المجالات لتحقيق مزيد من الاستقرار في مديريات الوادي والصحراء.

بدوره رحب وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي بالحاضرين شاكرا لهم تلبية الدعوة، مجددا تهانيه بعيد الفطر المبارك .

الى ذلك قدم عميد دار المصطفى بتريم الحبيب عمر بن حفيظ التوجيهات والنصائح الربانية الداعية الى لم الشمل ونبذ الكراهية والتراحم والتكافل بين الجميع، معبرا عن سعادته الكبيرة باللقاء العيدي الذي اجتمعت فيه كافة الأطياف ، مثمنا المساعي الكبيرة للسلطة المحلية في توحيد الكلمة ونبذ الفرقة .

وجرى في ختام اللقاء العيدي الذي حضره عضو مجلس النواب أحمد باحويرث وعضو مجلس الشورى الشيخ علي سالم بكير والمنصب حسن بن أحمد بن الشيخ أبوبكر ومدير عام مديرية السوم سليم باشامخة وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة حضرموت وبمديرية تريم ورئيس مجلس ادارة مؤسسة بن كردوس للتنمية الشيخ عبيد بن كردوس التميمي وعدد من مديري عموم المكاتب الوزارية وعدد من الشخصيات الاجتماعية والاعلامية وممثلي منظمات المجتمع المدني تقديم أنشودتين دينية للمنشد محمد حداد الكاف.