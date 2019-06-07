اعترفت مليشيا الحوثي بمقتل المئات من مقاتليها وقياداتها في جبهة الضالع.
ونقل ناشطون على مواقع التواصل اعتراف قيادي وقع في الاسر بيد الجيش عن وقوع خسائر كبيرة في جبهة الضالع جراء المواجهات المشتغلة منذ عدة اشهر.
حيث اعترف الأسير الحوثي، بأن الميليشيا خسرت عدداً من قيادات الصف الأول في الضالع، وبأن عدد قتلاها يفوق 1000 عنصر، إلى جانب وقوع المئات في الأسر.
كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تعترف بمقتل المئات من مقاتليها في جبهة الضالع بينهم قيادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.