المليشيا تعترف بمقتل المئات من مقاتليها في جبهة الضالع بينهم قيادات

اعترفت مليشيا الحوثي بمقتل المئات من مقاتليها وقياداتها في جبهة الضالع.

ونقل ناشطون على مواقع التواصل اعتراف قيادي وقع في الاسر بيد الجيش عن وقوع خسائر كبيرة في جبهة الضالع جراء المواجهات المشتغلة منذ عدة اشهر.

حيث اعترف الأسير الحوثي، بأن الميليشيا خسرت عدداً من قيادات الصف الأول في الضالع، وبأن عدد قتلاها يفوق 1000 عنصر، إلى جانب وقوع المئات في الأسر.