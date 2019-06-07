"قباطي" يكشف أسباب تدهور الوضع الإنساني في اليمن

قال وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، إن فشل محاولات الترضية والإستجداء من قبل مارتن غريفثس لِـميليشيات الحوثي وإيران لتنفيذ إتفاق السويد أثبت عدم جدوى الرهان لإقناعهم بالنزوع نحو السلام.

وأضاف "قباطي" على صفحتة الرسمية بموقع التدوين المصغر"توتير" قائلاً: أن ذلك النهج قد ضاعف من كوارث الوضع الإنساني في اليمن بعد التردد في تحرير الحديدة عسكريًا!.

وأشار الوزير في حديثه قائلاً: مطلوب كسر هذا الجمود سريعًا!.