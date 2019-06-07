جبل سمارة.. ممر عبور جغرافي مهم وجو سياحي فريد "صور"

يعتبر جبل سمارة من أفضل الجبار منظرا في الطبيعة والخضرة التي تملئ الجبل الممتد من نهاية مدينة كتاب وحتى مدينة الدليل.

ويعتبر جبل سمارة طريق مهم للعبور بين المناطق الشمالية ذمار صنعاء وحتى إب الى تعز والمناطق الجنوبية.

ويشهد جبل سمارة مع سهوله ووديانه هذه الايام اخضرار وامطار غزيرة تهطل على الجبل بشكل شبة يومي مما يشكل طبيعة فريدة واجواء ساحرة تختلف عن بقية ايام السنة.

واضاف الى جمال طبيعة جبل سمارة هو ارتفاعه الشاهق وحين يمر المسافرون من الطريق الرسمية يشاهد على جنبات الطريق هوة سحيقة تنتهي بقرى لا ترى بيوتها الا على شكل حبات الخرز.