شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار كبير للريال اليمني وعودة مفاجئة للدولار والسعودي إلى هذا الحد صباح اليوم (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات مع بداية اليوم الجمعة رابع أيام عيد الفطر المبارك ، انخفاضا كبيرا لارتفاع أسعار الدولار بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 146 ريالًا Advertisements الدرهم الإماراتي بـ 148 ريالا الدولار الأمريكي 552 ريالًا أسعار البيع : الريال السعودي بـ 148ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 150 ريالاً الدولار الأمريكي 562 ريالًا مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتعيير في أي لحظة

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