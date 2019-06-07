شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة صادمة من أحد مساجد المحويت .. ماذا يحدث فيه ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في محافظة المحويت، بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، "حولت معظم المساجد والمدارس الى مراكز لها للتدريب الطائفي. ونشر المركز الإعلامي للمحافظة صوراً، من مديرية المحويت يظهر فيها القيادي الحوثي محمد القرم" الذي عينته ميليشيا الحوثي الإجرامية مدير لمديرية المحويت وبرفقته عدد من عناصر المليشيا وهم في جلسة مقيل في إحدى المساجد الذين حولوها إلى مجلس للقات وتلقي الدورات الطائفية.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية بعد أن منعت صلاة التراويح في مساجد المحويت بمكبرات الصوت حولتها لمجالس للقات وإقامة الامسيات واليوم تحولها للمقيل لعناصرها.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي تستغل المساجد بجمع الأموال وحث المواطنيين على الذهاب لجبهات القتال كما تقوم بتدريس أفكارها الطائفية، وإلقاء المحاضرات التحريضية بشكل يومي في المساجد لتكريس الطائفية وتمزيق ماتبقى من النسيج الاجتماعي.

وتستغل ميليشيا الحوثي الانقلابية المساجد في محافظة المحويت ومناطق سيطرتها لنشر أفكارهم الطائفية والتحريضية حيث تم تحويل أغلب المساجد من أماكن عبادة الى أماكن لمضغ القات ومجالس للتخزين وتدريس الطائفية، دون مراعاة لحرمة بيوت الله.

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